Assoviaggi: “Bisogna prolungare i ristori per agenzie di viaggi e tour operator”

10:55

Gli aiuti per le imprese del turismo stanno finendo. Ma per Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi, l’emergenza economica non è ancora terminata.

“Le imprese del turismo organizzato stanno fronteggiando con grande difficoltà questo 2021, tanto quanto è avvenuto per il 2020” afferma Rebecchi, che chiede “di prolungare i ristori per agenzie di viaggio e tour operator, diversamente la ripartenza non sarà possibile”.



Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, il presidente dell’associazione sottolinea la necessità di prolungarli “almeno fino a giugno 2022, , insieme a crediti d’imposta rinnovati per le imprese del comparto per evitare nuove chiusure e licenziamenti”.



Altro punto fondamentale, le possibilità di viaggiare: dopo i corridoi, Rebecchi auspica “la rapida riapertura complessiva delle mete extra Ue dove è possibile da subito viaggiare in sicurezza, come previsto in altri paesi dell’Unione Europea”.