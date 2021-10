Euphemia torna a TTG Travel Experience per incontrare le agenzie

15:47

Euphemia torna a Rimini per incontrare le agenzie di viaggi. La rete di consulenti di viaggio che fa capo a Lab Travel Group presenzierà per il secondo anno consecutivo a TTG Travel Experience, in collaborazione con Fto, per proporre le sue ultime novità.

Tra queste le nuove formule contrattuali di durata triennale, che permettono di diventare Personal Voyager a costo zero, senza rinunciare al punto vendita, che diventa luogo di incontro e condivisione con gli altri consulenti.



La rete si fa, inoltre, carico delle spese di gestione delle filiali. “Ascoltiamo gli agenti e sappiamo che spesso il passaggio da proprietario o dipendente di agenzia a consulente è percepito come traumatico – spiega in una nota Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Il nostro modello basato sul mantenimento dei punti vendita costruisce un ponte che permette di cogliere immediatamente i vantaggi della consulenza, in termini di abbattimento dei costi, rischio di impresa e maggiore concentrazione sul business, senza rinunciare alla comodità del negozio, che per molti è ancora un veicolo importante di acquisizione e mantenimento dei contatti”.



Le altre novità

Durante la 3 giorni riminese saranno presentati anche i nuovi accordi in esclusiva con tour operator e altri fornitori, nonché gli ultimi investimenti sul digital marketing.



“Gli agenti che verranno a trovarci - aggiunge Michele Zucchi, ad Lab Travel Group - potranno confrontarsi direttamente con i Personal Voyager e sentire la loro personale esperienza”.