Fto: “Bene le nuove norme sui musei, adesso la normalità sui viaggi”

11:07

Fto plaude alle nuove norme per i musei, che aboliscono la distanza interpersonale di un metro. “La misura, contenuta nell’ultimo Decreto Capienze e abbinata agli allargamenti per gli altri luoghi della cultura, fa sì che tante nostre bellezze tornino pienamente fruibili anche a beneficio dei gruppi di turisti stranieri che vogliono godere l’Italia in tutto ciò che ha da offrire” commenta il presidente dell’associazione Franco Gattinoni (nella foto).

Poi il manager rilancia: “Ora è il momento di riguadagnare la normalità pure sui viaggi internazionali in piena sicurezza. Il Regno Unito ha appena deciso di rimuovere svariati Paesi africani dalla sua red list. Noi attendiamo il 26 ottobre, giorno successivo al termine fissato nell’ordinanza del ministero della Salute, per dare agli italiani quella libertà di movimento che manca ormai da un anno e mezzo”.