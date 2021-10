Network Gattinoni: via alle vendite dei pacchetti nelle agenzie

12:24

Gattinoni mette a disposizione delle agenzie del network la programmazione per i prossimi mesi, pronta per essere venduta ai clienti.

“La programmazione di Gattinoni è pronta - spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network-: Neve, Canarie, Mar Rosso e lungo raggio, limitatamente alle destinazioni aperte, sono già disponibili con proposte declinate in tutte le linee e alle condizioni più favorevoli. Non abbiamo mai smesso di lavorare per migliorarci e oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti e i prodotti per soddisfare i clienti e riportarli a viaggiare”.



Le soluzioni dinamiche

Oltre ai pacchetti, sono a disposizione anche le offerte Dynamic, con banche letti e voli per consentire agli agenti di viaggi di costruire le soluzioni in base alle esigenze dei clienti. Inoltre sono stati lanciati i Winter Waves, le speciali promozioni con i principali partner della rete.



Sono inoltre ripartiti gli eventi in presenza oltre ai webinar: tra i prossimi appuntamenti in calendario una sessione dedicata alle assicurazioni, diventate ormai necessarie, e che richiedono una specifica formazione.