Emilia Romagna: 48 milioni per turismo, wedding e parchi tematici

di Amina D'Addario

14:22

Un totale di 48 milioni di fondi in arrivo per ristorare le imprese dell'Emilia Romagna penalizzate dal Covid-19. Lo ha annunciato in una nota la Regione precisando che una fetta consistente delle risorse stanziate dallo Stato e dalla Regione andrà a ristorare le categorie del comparto turistico.

Circa 7 milioni di euro serviranno a sostenere le aziende della "filiera turistica operative nei 18 comuni dei comprensori sciistici della Regione", tra cui le attività ricettive e di ristorazione, le agenzie di viaggio, i tour operator, i gestori di impianti sportivi e le attività di noleggio attrezzature.



Oltre 24,5 milioni saranno invece destinati alle "categorie economiche del commercio, le imprese di trasporto turistico, quelle che operano nel settore dei matrimoni e degli eventi privati e i parchi tematici".