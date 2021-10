08:00

"L’apertura dei corridoi verso alcuni paesi extra Ue ha consentito alle agenzie di viaggi di ripartire con le prenotazioni long haul, ma le criticità sono ancora tante. E per il decollo delle pratiche estere molti agenti ritengono sia fondamentale che i vettori aerei tornino a investire. “Se penso solo agli Stati Uniti, dove dal prossimo novembre si ricomincerà a viaggiare – spiega Diletta Petrucci, titolare della Reate Tour di Rieti – gli operativi non sono ancora molto ampi. Al momento siamo riusciti a fermare alcuni servizi a terra rimborsabili, ma per il volato abbiamo deciso di aspettare ancora qualche giorno in attesa di capire quali saranno le intenzioni di Ita e se potremo contare su network più estesi”. (Continua a leggere sulla Digital edition di TTG)