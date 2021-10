08:00

"Nell’inchiesta realizzata da TTG Italia, Giambattista Merigo, titolare di Amerigo Viaggi di Brescia (nella foto), punta il dito sulla scarsa flessibilità che in questi mesi ha caratterizzato la condotta di molti tour operator. “Nonostante la situazione, i tour operator non sono stati molto flessibili. Soprattutto quelli di grandi dimensioni si sono dimostrati piuttosto rigidi di fronte alle nostre esigenze: o si fa così o niente. Non così, invece, quelli più piccoli, che vivendo le nostre stesse problematiche, all’occorrenza sono stati capaci di venirci incontro...”. (Continua a leggere sulla Digital edition di TTG)