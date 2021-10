Connect2Italy, tutte le nuove funzionalità al servizio degli operatori italiani

13:53

La situazione del turismo mondiale a causa del Covid è destinata a cambiare, così come il modo di viaggiare e Connect2Italy si pone come strumento b2b innovativo in grado da una parte di connettere digitalmente buyer e operatori italiani che rappresentano eccellenze ricettive e dall’altro creare relazioni durature e di network, basate sulla fiducia e la conoscenza dei singoli membri, al fine di instaurare dei rapporti professionali orientati a comunicare i propri prodotti/servizi.

La nuova proposta di Connect2Italy consente ai buyer di tutto il mondo di venire fisicamente in Italia, mentre gli altri membri hanno la possibilità di incontrare i numerosi buyer che Connect2Italy prende in carico all’interno di programmi di promozione dell’Italia.

“Tutti i membri che fanno parte di Connect2Italy sono all’interno di un network di scambio informazioni e input turistici dai mercati esteri, così da avere costantemente un termometro dell’andamento dei fluissi turistici e delle nuove esigenze, potendo contare su un’utenza che connette i professionisti 24/7 attraverso la piattaforma digitale - spiega Vincenzo Pizzolante, ideatore di Connect2Italy.com -. Connect2Italy mette a disposizione dei propri membri un supporto a 360 gradi a livello di presentazione prodotto, messa in contatto con gli operatori più in linea con la strategia commerciale dell’azienda, preparando e referenziando ogni singolo incontro, con schede conoscitive e preliminare introduzione da parte del nostro relationship manager”.



Connect2Italy prevede così una relazione costante con tour operator di tutto il mondo, che promuovono e commercializzano Italia, potendo contare su un network di professionisti del turismo consolidato negli ultimi 20 anni.