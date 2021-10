Belvilla per il b2b: in fiera il nuovo programma Ovh Partner Solutions

08:00

Si chiama Ovh Partner Solutions l’iniziativa end-to-end che Belvilla, parte di Oyo Vacation Homes, presenta a TTG Travel Experience dedicandola alle piccole realtà e agenzie dell’holiday rental.

“Mettiamo a disposizione di agenzie e piccole-medie imprese dell’holiday renting - spiega Serena Uberti, managing director per l’Italia e la Croazia di Oyo Vacation Homes - la nostra piattaforma di distribuzione multicanale, il nostro know-how di marketing e commerciale, la nostra solida esperienza di mercato con un heritage di 40 anni, la nostra stabilità finanziaria e tool tecnologici per massimizzare il potenziale delle loro proprietà. In questo modo chi sceglie di essere nostro partner potrà concentrare tutte le sue energie nell’assicurare agli ospiti la migliore esperienza di soggiorno possibile”.



Un nuovo modello di collaborazione

Ovh Partner Solutions, lanciato nei mesi estivi in fase test, rappresenta dunque un nuovo modello di collaborazione che non solo funge da driver per l’incremento della domanda, ma fornisce anche una consulenza personalizzata e una soluzione end-to-end professionale per supportare i partner in tutte le fasi del processo di affitto.



Sono dieci i partner che finora hanno scelto Ovh Partner Solutions, per un totale di 100 proprietà tra case vacanze esclusive e ville di fascia alta. Una promozione speciale per i nuovi partner che si uniscono all’iniziativa durante la fiera, o entro il 15 ottobre 2021, prevede il 5% cashback nel 2022 sulle prenotazioni effettuate tra ottobre, novembre e dicembre di quest’anno con un minimo di 8 case vacanze contrattualizzate.