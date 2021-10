Fiavet Emilia Romagna a TTG Incontri per rilanciare le agenzie di viaggi

15:33

Un Consiglio direttivo aperto a tutti e un convegno per rimettere in pista il turismo organizzato. Fiavet Emilia Romagna approda a TTG Travel Experience con il preciso scopo di tracciare la rotta della ripartenza per le agenzie di viaggi.

Il Consiglio direttivo è convocato dalle 10.30 alle 11.30 di venerdì 15 ottobre nella sala Sisto Neri 1, Hall Sud. A seguire, il convegno dal titolo: "Da dove ripartono le Agenzie di viaggio? Come vincere la sfida della ripartenza tra innovazione e tradizione", dalle ore 11.30 alle ore 12.30.



“La criticità del momento ci impone, a maggior ragione, di guardare avanti – spiega il presidente della territoriale Massimo Caravita (nella foto) – il nostro Convegno vuole analizzare possibili scenari futuri per indicare la strada giusta alle nostre aziende e guidarle verso una vigorosa e strutturale ripartenza del Turismo organizzato”.



Inoltre, riporta ancora una nota di Fiavet Emilia Romagna, “il Consiglio direttivo della Fiavet Emilia Romagna e Marche ha riassunto in un manifesto le istanze da presentare alla politica per il sostegno e il rilancio del settore. Ogni membro del Consiglio direttivo è stato incaricato di interfacciarsi con i parlamentari eletti nel proprio collegio elettorale, al fine di sollevare l’attenzione sul persistente stato di grave crisi del comparto del turismo organizzato”.