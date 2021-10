Europ assistance: i corridoi guidano la ripresa del turismo

09:19

Buoni segnali per il turismo dopo l’apertura dei corridoi. A sottolinerarlo è Europ Assistance, che evidenzia come la compagnia sia “riuscita a rispondere velocemente alle esigenze dei ‘nuovi viaggiatori’ reiventando il modo di fare assistenza”, come afferma Massimiliano Sibilio, chief travel officer Europ Assistance Italia. Che aggiunge: “Siamo quindi più che pronti oggi per proteggere i viaggi dedicati ai clienti dei nostri business partner e di tutte le agenzie di viaggio, data la riapertura di alcune mete turistiche di lungo raggio. Il settore turistico è tra i più colpiti nei 18 mesi di pandemia, c'è bisogno del sostegno e dell'impegno di tutti per garantire una graduale riapertura di tutte le destinazioni extra UE in totale sicurezza per i viaggiatori”.

Al di là degli obblighi di legge, negli ultimi tempi è cresciuta l’attenzione dei viaggiatori per le assicurazioni. “Il dato è ancora più significativo - si legge nella nota della compagnia - perché il desiderio di una copertura assicurativa arriva nonostante le destinazioni dei viaggiatori italiani siano state prevalentemente entro i confini nazionali o dell'Unione Europea, mete che sono da sempre considerate ‘safe’ dal viaggiatore”.