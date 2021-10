easyJet Holidays approda in Egitto

di Gaia Guarino

08:00

easyJet atterra in Egitto e dà il benvenuto agli ospiti di easyJet holidays in arrivo a Sharm El Sheikh e Hurghada. Si tratta del primo operatore britannico a fare ritorno verso il Paese africano, una stagione pianificata per l'inverno del 2020 ma posticipata a causa della pandemia.

I vertici dell'azienda si dichiarano entusiasti del risultato, positivi infatti i feedback dei clienti felici di tornare a viaggiare.



Come riporta travelmole.com, l'Egitto è stato recentemente rimosso dalla red list del Regno Unito, un'operazione portata avanti dal ministro del turismo egiziano e dall'ambasciatore Uk per rafforzare la cooperazione e spingere il numero di turisti che giungono dal Regno Unito.