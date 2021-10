Alitalia, TTG Travel Experience e Disneyland Paris: scopri il meglio di TTG Magazine

10:10

Dall’ottimismo delle agenzie, dopo l’annuncio dell’apertura dei corridoi sul lungo raggio, alla storia di Alitalia. E poi ancora la 58esima edizione di TTG Travel Experience, il nuovo corso di Costa Crociere e il nuovo hotel di Disneyland Paris. Sono solo alcuni dei temi trattati su TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Scoprite i servizi in questa breve rassegna:

Agenzie, torna l’ottimismo

L’annuncio dell’apertura dei corridoi turistici ha ridato fiducia a un settore stremato. È la luce in fondo al tunnel che tutte le agenzie di viaggi attendevano da tempo. Il primo vero segnale di un ritorno alla normalità per il quale bisognerà ancora attendere, ma che comunque oggi appare più raggiungibile… (continua nella digital edition)



Storia di Alitalia, il vettore più ‘sexy’

Ci mancava la gara d’asta per finire in bellezza una storia travagliata. Così, giusto per non farsi dimenticare. In realtà tra gli addetti ai lavori è difficile non recuperare un ricordo (o uno scatto di polemica) sulla vecchia cara Alitalia... (continua nella digital edition)



TTG, SIA e SUN: in scena la fiducia

Si parte. Si riaprono le porte del quartiere fieristico di Rimini per tutta la filiera dell'industria del turismo italiano e nei padiglioni si torna a parlare di fiducia insieme al business. È tempo di iniziare a lasciarsi alle spalle i venti mesi più lunghi e… (continua nella digital edition)



Costa Crociere, nuovo capitolo

Grandi novità in casa Costa Crociere, che si rinnova a bordo e a terra tra escursioni, piatti stellati, sostenibilità e un nuovo logo sull'onda del claim 'Believe your eyes'. "Abbiamo 70 anni di storia nel settore delle crociere… (continua nella digital edition)



A Disneyland Paris il nuovo hotel Marvel

Disneyland Paris ha riaperto i battenti in primavera in tutta sicurezza e ora presenta al pubblico il Disney's Hotel New York - The Art of Marvel… (continua nella digital edition)



Human Company sul 2022

È tempo di ripartire e il 'salotto del turismo italiano', come Bruna Gallo definisce TTG Travel Experience, è un'ottima occasione per parlare di progetti futuri. Il direttore commerciale di Human Company… (continua nella digital edition)