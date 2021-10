10:45

Il comparto più segnato dalla crisi continua a essere quello del turismo organizzato, ma ci si intravedono segnali di fiducia. La conferma arriva dai primi dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano. L’indagine completa sarà presentata a TTG Travel Experience, giovedì 14 ottobre alle 10.30 nella Main Arena.

Secondo i primi numeri, fornite in anteprima a TTG Italia, i tour operator fanno segnare ancora un -66% rispetto al 2019, sebbene con una piccola risalita del 5% sul 2020. In sofferenza anche le agenzie di viaggi, che registrano un -72% sul 2019, mentre rispetto al 2020 la situazione varia molto a seconda del tipo di prodotto venduto. La crescita più consistente si registra sul fronte ecommerce, dove il rimbalzo, rispetto al 2020, è trainato principalmente dal +62% delle strutture ricettive in cui l’extra-alberghiero guadagna ancora quote di mercato.



Gli altri temi

Oltre che sui dati di mercato, l’Osservatorio farà il punto anche sui principali fronti di innovazione di cui il settore ha bisogno, anche in vista dell’iniezione di risorse in arrivo dal Pnrr.



A discutere i risultati della ricerca rappresentanti di attori consolidati, ma anche di startup che stanno dettando il passo dell’innovazione nel settore.



Un’attenzione particolare sarà riservata alla user experience dei turisti sui siti delle destinazioni, attraverso i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con AppQuality sulle principali città turistiche europee.