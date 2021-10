08:04

“Obiettivo inverno. La stagione più fredda è oggi paradossalmente quella più ‘calda’, quella sulla quale convergono le attenzioni di tutti gli operatori del turismo. È quella sulla quale si alza il sipario con le incertezze che da 18 mesi dominano il settore. Se da una parte si vuole guardare con ottimismo a ciò che verrà, grazie anche alle aperture su corridoi e Stati Uniti, è innegabile come ansie e paure continuino a turbare i sonni degli attori del mercato. Un déjà-vu dello scorso anno sarebbe sia economicamente sia psicologicamente insostenibile e la necessità di una riapertura su più fronti si fa sentire in maniera sempre più forte. Per adv e t.o., quindi, c’è di fronte la prova più difficile che la travel industry abbia dovuto superare negli ultimi vent'anni…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)