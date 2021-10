Giussani, I4T: “Alle adv diamo prodotti e consulenza”

di Gaia Guarino

Costruire un prodotto assicurativo ad hoc per le adv avendo una piena conoscenza dell'andamento di mercato. È questa la filosofia di I4T, che da oltre un anno cerca prodotti assicurativi adeguati al momento.

"Diamo consulenza alle adv anche su problematiche legate ai contenziosi" spiega Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T (nella foto). Nei mesi sono state portate avanti attività come webinar e formazione, al fine di spiegare l'importanza e la centralità delle polizze oltre che la possibilità di avere a disposizione una nuova forma di ricavo.



"Nei mesi di luglio, agosto, settembre e la prima settimana di ottobre stiamo registrando una fortissima crescita del numero di passeggeri assicurati sulla nostra piattaforma, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2019, a fronte di una situazione di mercato non comparabile" sottolinea Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T.



Per quanto riguarda il fronte consulenza, S4T - società che fa capo a I4T - accompagna le adv oltre i tecnicismi del contratto. "È importante che le adv compilino i documenti correttamente affinché la polizza sia valida" conclude Giusy Fiscella, legal affairs manager. "La nostra è un'attività fatta su misura in cui, a seconda del core business delle agenzie, costruiamo le condizioni migliori per la loro realtà".