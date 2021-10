Cartelli, Club del Sole: “Stagione da pre-Covid, ora avanti con gli investimenti”

14:30

“L’estate 2021 è stata una stagione molto importante per Club del Sole. I numeri ci dicono che siamo già tornati, anzi abbiamo ampiamente superato, i risultati pre-Covid per fatturato, arrivi e presenze”. Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole nella foto) a TTG Travel Experience, non nasconde la soddisfazione per una stagione che è andata oltre le aspettative.

Intercettiamo le nuove esigenze

Oggi Club del Sole conta 20 villaggi in sette regioni d’Italia, che, spiega il direttore, “offrono più di 8mila soluzioni abitative e una versatilità dell’esperienza pressoché unica: dal comfort assoluto ad esperienze a totale contatto con la natura”.



Nel 2021 le strutture hanno registrato 2,5 milioni di presenze: un successo dovuto alla capacità di intercettare “una fortissima domanda trasversale di esperienze all’aria aperta, di contatto con la natura, di attività e ospitalità outdoor”.

Ora, però, è tempo di guardare avanti e fare progetti: “Presto - annuncia Cartelli - partiranno cantieri in molti dei nostri camping village, disporremo di soluzioni abitative ancora più innovative e insisteremo con il proporci al mondo Mice per la realizzazione di eventi aziendali all’aria aperta, senza rinunciare al confort e ai servizi”.