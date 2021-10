Jelinic sulle Ota: “Serve un confronto a livello europeo”

11:29

“Lo strapotere delle Ota sottomette un intero mercato e va affrontato a livello europeo”. A ribadirlo in fiera Ivana Jelinic, presidente Fiavet (nella foto con Roberto Gentile, curatore del rapporto sulle adv presentato in fiera), che al convegno ‘Asteroide Covid-19: impatto sulle agenzie di viaggi’ ha spiegato l’intento dell’associazione: “Abbiamo pensato di avviare un confronto con le altre realtà europee per fare in modo che certe normative comunitarie, che già esistono, possano essere recepite anche dall’Italia a tutela del nostro comparto”.

Un comparto che, come ha spiegato Alessandro Nucara, presidente Ebtl, ha sofferto molto per la pandemia: “I catastrofisti - ha sintetizzato - dicono che nulla tornerà come prima e gli ottimisti dicono che tutto tornerà come prima. Come sempre la verità è nel mezzo: ritengo che molto cambiamenti positivi ci aiuteranno a stare meglio”. Siamo dunque in una fase di trasformazione che lascerà segni permanenti “ma anche miglioramenti di processi e prodotti che, si spera, resteranno”.