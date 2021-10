Basilicata-Puglia coast to coast, il nuovo pacchetto per il Sud

09:17

Si chiama ‘Basilicata-Puglia coast to coast’ il nuovo pacchetto lanciato a TTG Travel Experience da A Sud Travel Agency di Stigliano, nell’entroterra lucano, e Dimensione Puglia, di San Michele Salentino, storiche agenzie di viaggi del Mezzogiorno.

La proposta si sviluppa su 12 giorni, anche se è possibile modularlo su periodi diversi a seconda delle esigenze della clientela. I turisti, accompagnati dalle guide delle due agenzie e dagli autobus messi a disposizione da Dimensione Puglia, vengono portati a conoscere e gustare le principali eccellenze di entrambe le regioni: non solo le mete più note - Matera e Lecce, i trulli e il litorale ionico, ma anche le tradizioni popolari (con laboratori di artigianato e alimentari), gli ambienti più affascinanti, e naturalmente le prelibatezze enogastronomiche.



“La sintesi fra i richiami artistici e le proposte di turismo esperienziale è da anni uno dei nostri cavalli di battaglia, anche per valorizzare al meglio le peculiarità più vere dei nostri territori – dichiarano Giovanni D’Angelo e Francesco Zecchino, rispettivamente di A Sud Travel e Dimensione Puglia -: con questa proposta, speriamo di poter ulteriormente far conoscere le nostre due meravigliose regioni anche a un turista proveniente da lontano, attratto proprio dalla possibilità di gustare di persona le tante suggestioni del nostro Sud”.