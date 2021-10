Tomasi, Noleggiare: “Ora investiamo sul trade”

19:30

Ampliamento della flotta, debutto di veicoli elettrificati e, soprattutto, la volontà di stringere sinergie ancora più strette con il mondo del turismo organizzato.

Sono le carte giocate da Noleggiare, l'azienda di rent a car nata nel 2006 e quest'anno per la prima volta approdata a TTG Travel Experience per stringere i ranghi con la distribuzione organizzata.



"In controtendenza - ha spiegato il managing director Franco Tomasi - anche in periodo di Covid abbiamo aperto sei filiali. A Roma Termini, Milano Centrale e le altre negli aeroporti di Milano Linate, Malpensa, Venezia e Bologna". Un piano di espansione che, ha chiarito Tomasi, va di pari passo con i nuovi accordi stretti con la filiera turistica.



"Da almeno un paio di anni, abbiamo cominciato a stringere partnership con catene alberghiere, tour operator e network. Abbiamo una sezione del sito dedicata al b2b, che stiamo potenziando, tariffe commissionabili ed entro la fine del 2022 l'obiettivo è di arrivare al 18% delle prenotazioni generate da questo canale".



Intanto, per quanto riguarda la prossima stagione, Tomasi prevede che le società di rent a car non avranno abbastanza auto a noleggio per soddisfare la domanda turistica. "Nel primo semestre del 2022 ci sarà una diffusa carenza di veicoli e il messaggio che oggi lanciamo alle agenzie è che noi ci siamo e che saremo in grado di soddisfare le richieste".



Amina D'Addario