Contributi per agenzie viaggi e tour operator, ecco come richiederli

11:43

È più ampia la platea di aziende del turismo che possono accedere ai contributi previsti con l'avviso del Ministero del Turismo dello scorso 30 settembre. "Il provvedimento - ha spiegato il consulente fiscale di Fto, Pierluigi Fiorentino, durante un convegno all'interno di TTG Travel Experience - concede un contributo a fondo perduto alle agenzie di viaggi e ai tour operator che non hanno presentato la domanda lo scorso anno. Il contributo viene erogato a valere su un fondo che ha una dotazione di 32 milioni di euro e, contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno, potranno accedervi non solo le imprese che svolgono la loro attività con il codice agenzia di viaggi e tour operator primario o prevalente, ma anche altre imprese che, pur svolgendo la stessa attività, non hanno questo codice come prevalente, allargando così la platea dei potenziali beneficiari".

Tempistiche

Soffermandosi sulle tempistiche, Fiorentino ha poi chiarito che, attraverso lo sportello telematico attivo dallo scorso 15 ottobre, ci sarà tempo fino alle ore 17 del 29 ottobre per inoltrare le domande. "Non è un click day e dunque l'assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze. Ma il consiglio - ha avvertito il fiscalista - è di verificare bene le informazioni che si caricano, perché è vero che si potrà presentare eventualmente una domanda che sostituisce quella precedente, ma è bene in ogni caso presentarla una volta sola". A. D. A.