The Travel Expert, cresce la squadra dei personal travel agent

The Travel Expert non si ferma. Dopo aver lanciato HELLO Tex e premiato i suoi primi 6 personal travel agent, l'azienda si appresta ad accogliere in squadra altri 4 pta che saranno coinvolti in un tavolo di lavoro che rappresenterà le eccellenze della società. "Desideriamo che le scelte di Travel Expert siano frutto di staff e pta", spiega Luigi Porro, co-founder The Travel Expert.

Ogni personal travel agent avrà a disposizione un budget e un'app di marketing che li aiuterà a restare ulteriormente in contatto con i clienti acquisiti e ad arrivare più agevolmente ai prospect.



Gaia Guarino