Albatravel partner del progetto 'Itinerari in treno storico'

11:40

Il viaggio in treno d’epoca alla riscoperta delle eccellenze territoriali della provincia italiana è al centro del progetto ‘Itinerari in treno storico’ promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Fondazione FS Italiane e in partnership con Albatravel e Gambero Rosso.

L’iniziativa coinvolgerà agenzie di viaggi, stakeholder, stampa di settore e influencer che operano nell’ambito del turismo che, a bordo dei treni storici della Fondazione FS, avranno modo di partecipare a viaggi sulle più belle linee ferroviarie del Paese.



Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi alla stazione di Milano Centrale, a bordo della restaurata vettura Press&Conference della Fondazione FS, dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal presidente Vicario della Fondazione FS Liberio Andreatta e dall’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Claudia Terzi.



“È un progetto che coniuga la bellezza del Paese, in quanto mette insieme paesaggio, cultura e gusto – ha spiegato Garavaglia -. Il ministero del Turismo farà la propria parte per valorizzare i percorsi dei treni storici attraverso il co-finanziamento dei progetti che verranno presentati dalle regioni. Così da rendere strutturale uno schema di turismo destinato alle aree interne e meno conosciute e bellissime del Paese”.



“E ’un onore far parte di questo progetto - aggiunge il presidente del gruppo Albatravel Whl Aldo Fabris - insieme a Fondazione FS, Gambero Rosso sotto l’egida del Ministero del Turismo. Abbiamo messo in campo la nostra trentennale esperienza nel settore incoming per la creazione di un prodotto di alta qualità con i treni storici di Fondazione FS, che rappresenta una grande opportunità di far conoscere eccellenze della nostra bella Italia, in chiave slow, sostenibile e responsabile".



I Fam Trip proseguiranno fino al prossimo novembre e interesseranno sette regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Toscana, Sicilia, Campania, Sardegna e Abruzzo.