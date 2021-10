di Gaia Guarino

08:07

Gattinoni continua sulla strada degli investimenti e lo fa ripartendo proprio da TTG Travel Experience con il progetto Matepacker, presentato durante il mese di febbraio 2020 e poi andato in pausa a causa della pandemia.

La programmazione è oggi dedicata ai viaggiatori nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni, persone mature ed economicamente indipendenti, con una propensione a fare esperienze e voglia di condividerle. "La programmazione si potrà trovare online o nelle agenzie di viaggi del network che decideranno di aderire al progetto e nelle quali il consumatore potrà trovare un prezzo più basso e alcuni plus esclusivi" ha spiegato a TTG Travel Experience Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione di Gattinoni.



Novità per il business travel

Novità anche sul fronte business travel con la piattaforma 'easy to use' flyGattinoni. Si tratta di uno strumento di nuova generazione per la prenotazione dei voli con una più ampia gamma di tariffe per raggiungere fasce trasversali di clintela.



Un servizio aggiuntivo che si rivolge sia alle agenzie Iata, sia a quelle non Iata, accessibile da smartphone e tablet. Il database di tariffe aeree è costantemente aggiornato e implementato con anche la possibilità di vendere servizi ancillari in modo facile e veloce.