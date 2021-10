08:04

Ci avviciniamo sempre più all’inizio delle Nitto ATP Finals che porteranno a Torino gli otto più grandi campioni del tennis tra cui il nostro Matteo Berrettini. E con l’avvicinarsi del fischio d’inizio aumentano le prenotazioni per assistere al torneo.

“Il Gruppo Gattinoni – spiega Isabella Maggi (nella foto), director marketing and communications - in veste di official tour operator della manifestazione, ha ancora disponibilità per biglietti con esperienze, tour e pacchetti dedicati, da acquistare sia sul sito sia nelle agenzie. Le prenotazioni stanno registrando un ottimo andamento, con oltre il 35% dei biglietti in nostro possesso già venduti e l’80% degli abbonamenti (100ace) venduti”.



Una tendenza che “procede di pari passo al crescere della capacità di accesso ai palazzetti al chiuso, che è passata dal 35 al 50 fino all’attuale 60%. Se alcuni Paesi, quali Stati Uniti e Giappone per motivi di ordine diverso, non spostano l’ago delle prenotazioni, registriamo incrementi nel booking oltre che dal mercato italiano - che resta oggi in testa – da parte di tedeschi, inglesi, francesi, ciprioti, romeni, austriaci, spagnoli, svizzeri, israeliani, belgi, russi, bulgari, statunitensi, polacchi, sloveni, maltesi, greci e da tutti i paesi in generale che non prevedono lunghi periodi di quarantena al rientro”.

Anche la necessità di essere in possesso di Green pass “non è stato per i nostri clienti un deterrente” chiude Maggi.