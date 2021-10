09:49

Enrica Montanucci, presidente di Maavi, si dice “perplessa” dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza emessa dal ministro della Salute Roberto Speranza in merito ai viaggi in entrata in Italia.

“La proroga dell’ordinanza del ministro Speranza giunge inaspettata. Dopo gli ultimi colloqui avuti con il Governo pensavamo ci sarebbe stata un’evoluzione molto diversa anche sul fronte dell’ingresso in Italia dai Paesi extra Ue”.

Di fatto, come ricordato anche dal presidente di Quality Group Michele Serra su Twitter, nel nuovo elenco D cambia ben poco, “In pratica, hanno aggiunto solo Cile e Uruguay. Un eccesso di prudenza che rischia di finire per ammazzare tutto il nostro settore. È troppo poco”.



Montanucci resta comunque in attesa di chiarimenti e di ulteriori aperture di corridoi in uscita, come ad esempio verso la Thailandia. “Stiamo aspettando un aggiornamento con le Faq da parte dal Governo, come ci è stato garantito in sede di colloqui con le associazioni di categoria. Servono delucidazioni e dettagli sui tamponi per chi vuole viaggiare all'estero, così come sull’apertura di nuovi corridoi. Dovremmo avere novità oggi stesso”. I.C.