Ixpira: riparte il tour per l'Italia per incontrare le agenzie di viaggi

Riprendono oggi con la tappa di Lamezia Terme gli appuntamenti "Ixpira On The Road", il tour per l’Italia che ha l’obiettivo di incontrare gli agenti di viaggi per un confronto sull’andamento del mercato e per raccogliere dagli attori della distribuzione idee ed esigenze del settore.

“Chiaramente ogni appuntamento sarà dedicato anche alla presentazione del progetto Ixpira – sottolinea il ceo Guy Luongo (nella foto) - a coloro che ancora ci conoscono poco e a coloro che hanno cominciato a lavorare con noi. Tutti sono invitati a partecipare per scoprire il nostro sistema di servizi e tecnologie innovative per la vendita di tutta la filiera dei cosiddetti servizi turistici”.



Dopo la tappa calabrese il tour toccherà Sicilia, Lazio, Lombardia e Campania per un totale di nove appuntamenti realizzati in compartecipazione con Malta Tourism Authority. “Ci siamo uniti a Ixpira per questa serie di appuntamenti itineranti con le agenzie di viaggi proprio per avere l’occasione di raccontare al meglio la nostra destinazione – evidenzia Ester Tamasi, direttore Mta per l’Italia. Grazie al clima piacevole tutto l’anno Malta ben si presta a tante tipologie di clienti e rappresenta una vera e propria scoperta sia dal punto naturalistico che culturale”.