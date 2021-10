eDreams Odigeo: nel 2022 il ritorno di Roma e Milano

13:45

Il 2022 potrebbe essere l’anno della ripartenza per le città italiane. Lo dice il report A year in travel by eDreams Odigeo 2021, che evidenzia come le anteprime delle prenotazioni per il prossimo anno mostrino Roma e Milano al terzo e al decimo posto delle destinazioni già bloccate dai turisti internazionali per il 2022.

Buone notizie anche per il lungo raggio: tra le destinazioni più cercate dagli italiani per volare il prossimo anno compaiono nella top 10, come mete a lungo raggio, New York al primo posto, la capitale delle Maldive al quarto, e poi Dubai al sesto e Tokyo al settimo. In chiusura di classifica si piazzano, invece, due grandi classici americani come Los Angeles in ottava posizione e Miami alla nona.



L’estate del 2021, invece, ha portato a grandi incrementi di prenotazioni il mare Italia. Sono 6 su 10, infatti, le città italiane che hanno osservato il maggior incremento di prenotazioni di voli dall’Italia e dall’estero rispetto al 2020.



In particolare le 6 mete italiane che hanno registrato una notevole crescita nelle prenotazioni sono: Bari (+258%), Olbia (+257%), Brindisi (+252%), Catania (+201%), Palermo (+200%) e Cagliari (+182%).