La proposta di Gattinoni: “Un ‘bollino’ per attestare la prenotazione in agenzia e tornare a viaggiare”

12:35

“Bene il venir meno del divieto assoluto per gli ingressi da India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka: lavoriamo ora per allargare le occasioni e le possibilità di spostamento da questi come da altri Paesi”. Parte da questa premessa il commento del presidente di Fto Franco Gattinoni (nella foto) all’ultima ordinanza sui viaggi del Ministero della Salute. Gattinoni precisa comunque che quanto previsto dal testo “non è sufficiente, soprattutto a fronte delle maggiori libertà concesse agli altri cittadini europei”. E lancia anche l'idea di ampliare il ventaglio delle possibilità grazie proprio all'apporto del turismo organizzato, con un 'bollino' per i viaggi prenotati in agenzia.

Per Gattinoni, l’obiettivo ora è “superare la logica degli elenchi”. Tuttavia aggiunge: “Siamo consapevoli del momento di recrudescenza della pandemia che alcuni Paesi del mondo stanno vivendo e per questo ci poniamo quali interlocutori concreti, proattivi e propositivi delle istituzioni sul percorso di necessaria conciliazione tra la sacrosanta tutela della salute e il diritto di viaggiare in sicurezza”.



Inoltre Gattinoni mette in evidenza il ruolo del turismo organizzato: “Il nostro contributo è stato decisivo pure sul dossier corridoi turistici in relazione alle misure di profilassi che hanno consentito di riaprire alcune mete importanti. Solo con tour operator e agenzie di viaggi, vogliamo ribadirlo, ci si muove in maniera sicura”.



E lancia anche la proposta di un ’sigillo di garanzia’ per le prenotazioni effettuate tramite agenzie e tour operator per aprire i viaggi su alcune destinazioni: “Operiamo per fare in modo che i protocolli vengano razionalizzati e i corridoi possano aumentare da qui al 15 dicembre, anche grazie a una sorta di bollinatura che attesti l’avvenuta prenotazione per determinate destinazioni in agenzia di viaggi o con un tour operator”.