Smartbox presenta la collezione per un 'Luxury Christmas'

13:52

Smartbox si avvicina alle festività natalizie presentando la nuova collezione esclusiva, ideata proprio per offrire un’idea regalo in più. Si tratta di undici proposte realizzate con partner di primo piano come QC Terme e Guida Michelin.

Pubblicità

Soggiorni in hotel a 4 o 5 stelle in Italia ed Europa, esperienze di benessere in suggestive Spa, percorsi all’insegna del gusto presso ristoranti stellati, esperienze come quella di guidare auto sportive nei circuiti più prestigiosi o di vivere momenti adrenalinici, il tutto per regalarsi un ‘Luxury Christmas’.



Le proposte spaziano da Oasi di relax e gusto, a Incantevole Europa, da Sapori Gourmet a Realizza un sogno, per arrivare a Eccezionali evasioni, che prevede il soggiorno in strutture a 4 e 5 stelle in Italia abbinato a un’esperienza gourmet.