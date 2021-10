Albatravel punta su Malta organizzando un ‘Padel Clinic’

11:43

Albatravel rilancia su Malta. L’operatore ha ideato un evento unico nel suo genere, organizzando dal 3 al 6 febbraio 2022 un Padel Clinic proprio nell’arcipelago, in collaborazione con Malta Tourism Authority e la Hac di Alvarez Clementi, ex campione del mondo e attuale allenatore dei giocatori del Top World Padel Tour.

Il Padel è uno sport in grande espansione in Italia, adatto a tutti senza distinzione di età, sesso e preparazione fisica. “Con questa iniziativa - spiega Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel - intendiamo offrire la possibilità a chiunque - da chi non ha mai giocato fino al più esperto – di imparare o di migliorarsi in questo sport sempre più popolare, fornendo un pacchetto completo con i corsi tenuti da Horacio Alvarez Clementi e i membri del suo staff, l’utilizzo dei campi da gioco, i trasferimenti per le attività e una sistemazione alberghiera di qualità".



“Siamo molto lieti che Albatravel abbia scelto Malta per ospitare questo appuntamento - aggiunge Ester Tamasi, direttore di Malta Tourism Authority in Italia -; l'arcipelago col suo clima mediterraneo piacevole tutto l'anno e la sua vocazione allo sport e alle attività all'aria aperta, si presta perfettamente ad accogliere gli appassionati di uno sport tanto dinamico quanto entusiasmante. Malta è una meta facilmente raggiungibile dall'Italia grazie ai numerosi collegamenti e questo evento è perfetto per unire una passione sportiva alla scoperta di un territorio dallo sbalorditivo patrimonio culturale e naturalistico. Gli impianti sportivi di livello internazionale affiancati da eccellenti servizi turistici, consentiranno ai partecipanti di godersi una vacanza sportiva e allo stesso tempo di vero relax”.



“Come sempre - conclude Riminucci - abbiamo riservato la vendita di questo prodotto alle agenzie di viaggi, offrendo loro un prodotto originale che possa dare innovative opportunità di vendita, rivolte a nuovi target di clienti in cerca di esperienze uniche e appassionati di uno sport sempre più in voga”.