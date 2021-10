TTG Travel Experience, i nuovi progetti di Gattinoni e Bluvacanze: scopri il meglio di TTG Magazine

10:57

I momenti salienti della 58esima edizione di TTG Travel Experience, i nuovi progetti di Th Resorts, Gattinoni e Bluvacanze. E ancora le ultime novità di Idee per Viaggiare e il decollo di Faro Group. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Scoprite i servizi più salienti in questa breve rassegna:

Il turismo corre unito

Il turismo organizzato non corre più diviso. Gli ultimi due anni sembrano aver insegnato alle associazioni di categoria a unire le forze per portare avanti, con un'unica voce, le esigenze dell'intera filiera … (continua nella digital edition)



TTG Travel experience: “un’edizione entusiasmante”

Gloria Armiri, group brand manager turismo & hospitality di IEG, analizza l'edizione appena conclusa di TTG, SIA e SUN e parla di feedback molto positivi da parte di espositori, visitatori e relatori dell'appuntamento di Rimini… (continua nella digital edition)



Baobab, Th Group lancia la sfida

Si chiama Baobab, e già nel nome svela la sua anima a lungo raggio. A guidare il t.o. generalista di casa Th Resorts è stato chiamato Alessandro Gandola... (continua nella digital edition)



Agenzie, Faro Group al decollo

Faro Group, il progetto lanciato da Maavi lo scorso giugno, sta finalmente decollando. L'obiettivo è quello di "dare alle agenzie nuove opportunità di guadagno"… (continua nella digital edition)



Idee Per Viaggiare lancia Lanostrabellaitalia

Si chiama Lanostrabellaitalia ed è l'ultima new entry di Idee per Viaggiare. La nuova programmazione dedicata al turismo esperienziale tailor made nella Penisola è il frutto di mesi di lavoro... (continua nella digital edition)



La rivoluzione di Gattinoni

"Siamo chiamati a rispondere in tempo reale alle esigenze dei clienti e avere un sito vetrina a un'agenzia di viaggi non basta più". Così Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, introduce il suo nuovo progetto… (continua nella digital edition)



Bluvacanze reiterpreta l’Aip

Un nuovo modo di intendere l'associazione in partecipazione. Bluvacanze potrebbe portare l'Aip a essere il modello del futuro… (continua nella digital edition)