Aziende sempre più puntuali nei pagamenti: calano i ritardi

12:55

Per diverso tempo è stata la spina nel fianco del sistema produttivo italiano. Ma ora la tendenza sembra essersi invertita e la puntualità dei pagamenti delle imprese della Penisola sta decisamente migliorando, con una riduzione anche dei ritardi gravi.

Pubblicità

Le ultime rilevazioni di Cribis, riprese da ilsole24ore.com segnalano infatti come il sistema nel suo complesso sia migliorato da questo punto di vista non solo rispetto al periodo pandemico, ma anche in confronto a quello precedente il lockdown.



Nell’ultimo trimestre la puntualità ha raggiunto il record rispetto agli ultimi 10 anni, con la discesa di un punto percentuale dei pagamenti con ritardo grave. Ma questi ultimi tuttavia segnano un aumento rispetto al 2019, anche se nel complesso la puntualità, come detto prima, migliora.