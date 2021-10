09:50

“Bene i due fondi per il turismo in Legge di bilancio: è importante aver previsto misure mirate a tutela delle aziende del settore che non possono lavorare, evitando le elargizioni a pioggia. Tuttavia, le risorse per la parte corrente non sono sufficienti e vanno certamente integrate”. Franco Gattinoni (nella foto), presidente di Fto,prende posizione in merito alla bozza della manovra 2022.

“Inoltre, il fondo voucher Alitalia andrebbe utilizzato immediatamente per aiutare le imprese che, in una situazione difficilissima, hanno risorse bloccate con la ex compagnia di bandiera da marzo 2020. Rispetto al tema ammortizzatori, invece, chiediamo ulteriori 12 settimane di Cig Covid per arrivare almeno al 31 marzo prossimo. Va emendato dunque il decreto fiscale che copre fino al 31 dicembre di quest’anno o, in alternativa, si può intervenire nella manovra. È un provvedimento vitale, visto che tour operator e agenzie di viaggi sono nei fatti impossibilitati a operare”.



Infine, sottolinea il presidente, “sarebbe utile una proroga del credito di imposta affitti fermo a luglio 2021, con la possibilità di cessione dello stesso, fino al 30 giugno 2022”.