Ita Airways, Blu Hotels, Enit: scopri il meglio di TTG Magazine

Il trend in ripresa del settore dei viaggi, i retroscena del lancio della neonata Ita Airways, la newco che ha raccolto l’eredità di Alitalia, i monitoraggi di Enit e Isnart per comprendere l’andamento del turismo: questi alcuni degli argomenti trattati sull’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche online con la digital editon. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale:

“Recupero vigoroso”: torna la fiducia nei viaggi

Fiducia, ripartenza, coraggio: c'erano tutti gli elementi che contano alla conferenza di apertura della 58° edizione di TTG Travel Experience. E c'erano anche tutti gli attori che si sono adoperati e in questa fase di ripartenza hanno fortemente creduto… (continua sulla digital edition)



Turismo, ecco perché l’Italia recupera terreno

"Abbiamo un vantaggio competitivo ora che si sta superando la fase emergenziale: dobbiamo sfruttarlo". Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit, a TTG Travel Experience ha fatto riferimento a un punto di svolta fondamentale per la percezione del nostro Paese sui mercati internazionali: il successo della campagna vaccinale… (continua sulla digital edition)



Dietro le quinte di Ita Airways

Forse in tanti non si aspettavano di trovare lo stand di Ita nei padiglioni di TTG Travel Experience. Pochi giorni prima della fiera i vertici della newco si erano prodigati a dire che per sapere tutto della nuova compagnia aerea sarebbe stato necessario attendere fino a venerdì 15, il primo giorno di operatività e il giorno della presentazione ufficiale dell'erede di Alitalia… (continua sulla digital edition)



Blu Hotels fa shopping

Una mossa strategica sia per dare un impulso decisivo al turismo montano, in ripresa già dall'estate, sia in vista dell'appuntamento olimpico del 2026. Il Gruppo Blu Hotels ha acquisito la gestione dello storico Rezia di Bormio, uno dei più apprezzati hotel dell'arco alpino, siglando una partnership con la famiglia Gandolfi, che manterrà la proprietà della struttura. (continua sulla digital edition)



Enit e Isnart, sfida sui dati

Monitorare i trend in corso, intercettare i cambiamenti e riuscire così a costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. E se non in tempo reale, almeno con tempi di reazione piuttosto immediati… (continua sulla digital edition)