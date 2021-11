Il sottosegretario Sileri: “Nessuna restrizione in vista”

15:09

“Al momento non mi sembra che ci siano restrizioni all’orizzonte”. A gettare acqua sul fuoco è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un intervento a L’Aria che Tira su La7.

Come riporta ilsole24ore.com, Sileri ha precisato che i contagi in risalita “non mi preoccupano più di tanto”. L’ondata, ha precisato il sottosegretario, “in Italia è stata ben controllata grazie al Green Pass, nella sua doppia veste di vaccinazione e diagnostica”.



Inoltre Sileri ha anche precisato che “gli ospedali non sono assolutamente sovraccarichi”. E questo, bisogna ricordarlo, con il nuovo sistema a colori delle Regioni è diventato un elemento determinante per stabilire eventuali misure restrittive.