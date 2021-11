'Ripartiamo' insieme alle adv: Bluvacanze in convention

09:41

All’insegna di ‘Ripartiamo’, il Gruppo Bluvacanze ha incontrato le agenzie di viaggi del network, circa un centinaio, a bordo di Msc Seaview per un secondo appuntamento annuale dopo quello di marzo.

Un appuntamento importante, volto a incontrare la direzione del Gruppo e il team operativo con l’obiettivo di tracciare le linee guida di una ritrovata ripartenza e stilare il percorso strategico da seguire. Nucleo del programma una sessione di formazione plenaria nel corso della quale è stata illustrata l’evoluzione del progetto Gold, messo a punto con la collaborazione di oltre 20 tour operator, che ad oggi rappresentano oltre il 50% del fatturato leisure del Gruppo.



È stata quindi presentata alle agenzie una panoramica sui partner, sui loro punti di forza e sulla crescita della collaborazione per il 2021-2022. Inoltre, un fitto calendario di incontri one-to-one ha consentito di dare voce agli agenti di viaggi e alle esigenze post pandemia e di definire con il management le future azioni da intraprendere in un’ottica di ripartenza comune e compatta. “Finalmente possiamo parlare di una vera ripartenza – spiega Claudio Busca (nella foto), general management leisure del Gruppo Bluvacanze -. Per questo abbiamo voluto viverla in prima persona incontrando le nostre agenzie a bordo. Siamo la più grande agenzia di viaggi d’Italia e proprio in virtù della nostra visione sul mercato distributivo la ripartenza deve essere vista e percepita come un progetto comune, compreso e supportato da ogni singolo punto vendita in un’ottica di compattezza e di forza sistemica”.



La direzione ha voluto dare uno sguardo anche al futuro, discutendo con gli associati le grandi innovazioni tecnologiche che il Gruppo sta implementando. “Consentiremo alle nostre agenzie di ripartire con uno sguardo volto all’innovazione e alla tecnologia, con progetti di omnicanalità che stimoleranno il cliente ad affidarsi a mani esperte, quali quelle dei nostri agenti, per i propri viaggi “.