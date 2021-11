13:18

Fra i primi a commentare le Faq sui corridoi turistici pubblicate dal Ministero della Salute, il presidente di Maavi, Enrica Montanucci, che in un post su Facebook esprime la propria soddisfazione in merito al travel pass. “Grandissima vittoria per noi tutti” commenta.

E sul futuro, “Spero si torni in piazza tutti insieme perché a quanto pare qui sono tutti sordi. E forse è arrivato il momento di fare un coro vero. Di quelli impossibili da non essere ascoltati... Maavi #nonsmetteremodiviaggiare continua a cercare strade e mezzi per un futuro migliore. Forza gente. Non si molla....”.