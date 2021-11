Colitta, Welcome: “Le agenzie sanno che il cliente non è più quello del 2019”

di Remo Vangelista

12:16

Negli ultimi 2 anni non è cambiato tutto. Ma una certa parte della clientela ha cambiato approccio e di questo le agenzie dovranno tenerne conto. Dante Colitta, direttore commerciale e marketing di Welcome Travel Group spiega senza mezzi termini che “il cliente non è più quello del 2019, questo mi pare abbastanza chiaro. E dobbiamo mutare pelle anche noi”.

Colitta sottolinea poi che la fiera TTG Travel Experience ha riaperto i lavori in modo ufficiale per tutto il comparto ma ora è fondamentale fare un’analisi “su cosa vendiamo e anche su cosa non vendiamo. In seguito avviare subito un’attività in grado di andare incontro ai desideri della domanda”. Il gruppo distributivo nei giorni scorsi aveva anticipato che il bilancio 2021 si sarebbe chiuso con una cifra d’affari pari al 25% di quanto generato nel 2019 (1,6 mld di euro), per poi progredire nel 2022 per toccare il 56% del totale ricavi sempre del 2019.