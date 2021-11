Uvet Travel System vara la formula 'Network to Business'

09:19

Si chiama ‘Network tu Business’ la nuova formula distributiva varata da Uvet Travel System e presentate durante il webinar ReActive 2022 al quale hanno partecipato agenzie collegate da tutta Italia.

Gli obiettivi della new entry sono quelli di sostenere la produzione, incrementare la distribuzione e rimodellare il networking. “Abbiamo voluto dare un’impronta di unicità al network con un‘identità nuova – commenta Alberto Graziani (nella foto), responsabile della divisione distribuzione del Gruppo Uvet -, l’idea che ci ha guidato è stata quella di creare ‘networking’, vale a dire relazioni e opportunità di business per le agenzie”.



Le altre novità

Nel corso del webinar è stata anche presentata la UAcademy che farà tappa a Milano, Torino, Verona, Bari, Napoli e Roma “e in cui verranno approfonditi temi come le novità del network, gli scenari del business travel insieme ai vettori e gds partner, la fiscalità, il Gestionale Travel Software e lo strumento di fedeltà The Card”, si legge in una nota del gruppo.



Sempre in tema di novità la collaborazione con Nefertari Viaggi per la biglietteria etnica e il ritorno del brand Uvet ClubViaggi, come portale per i clienti, pensato per coinvolgere e seguire ancora più da vicino le esigenze e le necessità della clientela consumer.