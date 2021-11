Airbnb: oltre 50 aggiornamenti per il ‘Winter release’

di Alberto Caspani

11:43

Sono oltre 50 gli aggiornamenti presentati da Airbnb nel suo ultimo 'Winter release', che punta sulla revisione dei filtri, sulla capacità di traduzione immediata in 62 lingue e soprattutto su Air Cover, una protezione dalla A alla Z per tutti gli host partner, con responsabilità civile e protezione danni sino a 1 milione di dollari, così come per le perdite dovute al mancato reddito o a tante altre tipologie d'imprevisti.

"La rivoluzione delle abitudini di soggiorno e di lavoro prodotta dalla pandemia - ha dichiarato Brian Chesky, ceo di Airbnb - spinge verso spazi ameni ove sia possibile svolgere attività da remoto e, al contempo, godere di permanenze più lunghe. Basti pensare che nel 2021 sono stati oltre 100mila i viaggiatori che hanno soggiornato ininterrottamente per tre mesi nelle strutture dei nostri host, con una media mensile di 150mila ricerche di alloggi accessibili. Un parametro la cui attendibilità può essere ora verificata al 100% su più di 25mila abitazioni, incluse case sugli alberi e tende yurte".

Disponibili inoltre 4 nuove categorie per chi è in cerca di esperienze ski, off-grids, off-beat e luxury.