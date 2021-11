Assicurazioni per i viaggi: verso soluzioni sempre più personalizzate

08:47

Se la spinta al mercato prodotta dal virus sta divenendo palese, non va neppur trascurato il ruolo giocato dalle autorità governative e istituzionali nell'accentuare mediaticamente il messaggio di dotarsi di polizze viaggio 'adeguate', accertandosi cioé della loro validità in tutti quei casi particolari non sempre ben valutati in fase di partenza.



"Se la risposta alla crisi sanitaria è stata tendenzialmente omogenea da parte delle compagnie assicurative - dichiara Stefano Pedrone, responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni - le soluzioni cautelative sono dipese comunque dal loro differente livello di esperienza. Noi, ad esempio, abbiamo voluto mettere la polizza Covid a disposizione gratuita degli agenti di viaggi, mentre per il periodo in cui è stato autorizzato solo il turismo di prossimità ci siamo concentrati su opzioni come... (continua sulla digital edition)