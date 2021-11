08:02

Arriva il Bonus digitale per il turismo. L’agevolazione è contenuta nel Dl 152 del 6 novembre 2021 di attuazione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ha come fine la “digitalizzazione di agenzie e tour operator”.

Si tratta – si legge nell’articolo 4 del Dl - di “un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale”.



Importi e requisiti

Alle imprese che ne faranno richiesta sarà riconosciuto un importo fino a un massimo di 25mila euro.



Destinatarie dei contributi, in particolare, saranno le aziende con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12.



Interventi ammessi

Tra gli interventi ammessi, l’installazione impianti wi-fi; l’ottimizzazione di siti web per i dispositivi mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale.



L’ammontare complessivo delle risorse sarà così ripartito: 18 milioni di euro per il 2022; 10 milioni di euro per il 2023; 10 milioni di euro per il 2024; 60 milioni di euro per il 2025.