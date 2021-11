Ergo aggiorna le coperture per le vacanze sulla neve

17:25

Ergo Assicurazione Viaggi aggiorna e rilancia la polizza ‘Vacanze e sport sulla neve’. La società sta registrando un corposo aumento della richiesta di polizze a copertura di attività sportive invernali, sulla scia della recente norma che imporrà, presumibilmente dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi per la pratica dello sci alpino.

La soluzione ‘Vacanze e sport sulla neve’ risponde a questa esigenza, coprendo una varietà di casistiche. La polizza comprende, infatti, oltre alla copertura di RC prevista dalla legge, le garanzie di assistenza e rimborso spese mediche in caso di infortunio, il rimborso dei servizi non utilizzati (ski pass, noleggio attrezzature o lezioni) a seguito di infortunio.



Anche gli operatori, in particolare gestori di impianti sciistici e associazioni alberghiere, si stanno muovendo per offrire ai clienti la possibilità di acquistare facilmente la copertura assicurativa. Tra questi c'è Asat (Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento).



“Stiamo registrando un aumento delle richieste da parte di associazioni, alberghi e gestori di impianti sciistici vicino al 30/40%. Considerando che ancora la stagione in molte località non è partita ufficialmente, ci aspettiamo nelle prossime settimane una crescita costante di richieste - spiega in una nota Daniela Panetta, direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi (nella foto) -. Il nostro prodotto, ormai conosciuto e apprezzato dagli operatori del settore, è stato adeguato alle nuove necessità del cliente finale e della legislazione italiana. Siamo inoltre soddisfatti che alcune associazioni alberghiere ci abbiamo scelto come partner, cogliendo tutte le opportunità per offrire al cliente finale un servizio sempre più completo e adeguato alle sue esigenze.”