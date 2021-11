Garrone, I4T: “Il valore predittivo delle coperture assicurative è saltato”

12:38

"Sino a quando non saranno disponibili statistiche significative sull'andamento della pandemia, le assicurazioni di viaggio dovranno basarsi su 'budget' indicativi. Per Christian Garrone , responsabile intermediazione assicurativa I4T, il rischio di quarantena resta il più importante fattore di condizionamento del mercato odierno, al di là dal tasso di vaccinazione o della meta. "Se gli under 12 vengono riconosciuti potenziali veicoli del Covid-19 nessuna famiglia può considerarsi meno esposta, perché qualsiasi esperienza di viaggio può interrompersi in ogni momento. Se da una parte si recupererà velocemente, o addirittura si supererà nel 2022, il fatturato delle assicurazioni di viaggio rispetto al passato, dall'altra il valore predittivo delle coperture è completamente saltato…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)