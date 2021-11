TripAdvisor: dimissioni in arrivo per il ceo Steve Kaufer

14:22

Dimissioni in arrivo per il ceo di TripAdvisor, Steve Kaufer. Come riportato da Travelmole, il numero uno dell’azienda avrebbe in programma di dimettersi dal ruolo nel 2022.

Pubblicità

Si sta cercando un sostituto e Kaufer rimarrà fino al "completamento della transizione". "Credo che ora sia il momento migliore per annunciare i miei piani di lasciare l'azienda l'anno prossimo", ha detto Kaufer, che ha trascorso 20 anni con l'azienda.

Il consiglio di amministrazione ha già avviato una selezione per trovare il nuovo a.d.