12:24

Il Governo sarebbe pronto a una stretta sul Green Pass in vista del Natale. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, sarebbe quello di evitare le chiusure e consentire a esercizi e commercianti di tenere le serrande alzate.

Secondo quanto riporta corriere.it gli interventi si muoverebbero sostanzialmente nella direzione di un ritocco della durata del certificato verde, in misura diversa a seconda della tipologia.



La prima misura riguarderebbe i vaccinati: per loro la durata del Green Pass passerebbe da 12 a 9 mesi dalla seconda puntura. Anche se in realtà si tratterebbe di una mediazione, dal momento che l’ipotesi sul tavolo era di dimezzare la validità e passare a 6 mesi.



Ma le novità riguarderebbero anche chi ottiene il certificato in seguito al tampone: per i Pcr si passerebbe da 72 a 48 ore, mentre l’antigenico scenderebbe da 48 a 24 ore. Ma questo secondo intervento sarebbe oggetto di una valutazione ancora più attenta, dal momento che riguarderebbe soprattutto coloro che, non vaccinati, si sottopongono al tampone per andare al lavoro.