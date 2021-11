08:03

Ancora meno cash per i pagamenti degli italiani. Il tetto per le transazioni in contanti si prepara a una ulteriore sforbiciata, che arriverà dal prossimo 1 gennaio.

Dal prossimo anno, infatti, si potranno pagare i contati al massimo mille euro, contro i 2mila del tetto attuale. La decisione era stata presa un anno fa, come ricorda corriere.it.



La lotta al contante

Si tratta della quinta modifica alla somma massima pagabile in moneta sonante in soli 10 anni.



Con la legge di Bilancio 2022 si dice anche addio al cashback di Stato, una misura pensata sempre per favorire i pagamenti digitali.



Ma per gli esercenti arrivano i tax credit sull’acquisto, il noleggio e l’utilizzo di dispositivi Pos base o per i Pos evoluti dal 2022.