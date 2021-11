Emma Villas: per Natale e Capodanno le ville come scelta preferita

12:20

Con la coda dell’emergenza sanitaria che torna a preoccupare quasi in tutta Europa, sembra consolidarsi per Natale e Capodanno il trend registrato in autunno: quello di affittare una villa o un casale di pregio in Italia con la famiglia, o magari in più famiglie.

Lo dice l’Osservatorio Emma Villas, che prende in esame le prenotazioni degli oltre 430 immobili gestiti in esclusiva tra ville e tenute di pregio nel nostro Paese e i circa 30.000 clienti italiani e internazionali.



Già a metà novembre, infatti, le prenotazioni su Emma Villas per Natale 2021 e Capodanno hanno eguagliato quelle dei due anni precedenti. Lo storico degli ultimi tre anni, che va dal 2017 al 2019, mette sul podio delle regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno la Toscana (con 75 settimane prenotate), seguita dall’Umbria, con 48 settimane prenotate.



“La villa sta diventando sempre di più la destinazione, e non solo un bell’alloggio - spiega Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas -. Si tratta di strutture caratterizzate da standard qualitativi alti, campi da tennis, aree benessere, sale hobby, a disposizione esclusiva del gruppo di ospiti e che consentono di accogliere famiglie o piccoli gruppi nella massima sicurezza e privacy. Ecco perché questo tipo di residenze sono sempre più scelte come luogo dove trascorrere le festività: offrono la possibilità di ospitare più di una famiglia, dato che le media di ospiti per ogni prenotazione è di circa 8 persone, e rappresenta una scelta d’elezione anche a causa delle incertezze legate alla pandemia da Covid-19”.



A scegliere questa soluzione sono principalmente gruppi di amici, di coppie o famiglie numerose. Dall’Osservatorio Emma Villas emerge infatti che mediamente gli ospiti per ogni soggiorno sono 8,3. Il costo medio nazionale per l’affitto di una villa o tenuta di pregio con piscina privata by Emma Villas è di circa 5.755€ a prenotazione (3.949€ a settimana).



Se la media nazionale vuole che il soggiorno duri poco più di una settimana (1,3 settimane), ci sono alcune regioni come la Sardegna, il Lazio e le Marche che presentano indici di permanenza più alti. La prima, infatti, è scelta per 1,6 settimane, mentre Lazio e Marche per poco meno (1,5).