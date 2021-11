Frigerio Viaggi Network incontra le agenzie in 'Fri Dom'

15:33

Frigerio Viaggi Network ha recentemente organizzato la prima convention ‘Fri Dom’, il nuovo format di affiliazione che ha riunito oltre 70 agenti Frigerio Viaggi, Gpt Gruppo Professione Turismo e The Travel Expert.

“Benché in realtà sia la 38a convention del Gruppo Frigerio Viaggi, abbiamo voluto mettere l’accento sul fatto che fosse la ‘prima’ da quando è scoppiata la pandemia da Covid 19 e sul nuovo format Fri Dom che, oltre a rappresentare in maniera completa le differenti tipologie di professionisti del settore, propone in maniera flessibile e trasparente una vasta scelta di prodotto, contratti e tecnologia innovativa digitale abbinata, che la rende una proposta unica e di grande valore” spiega Paola Frigerio, travel, marketing & network director del Gruppo.



Padrone di casa Msc Crociere, che ha ospitato gli agenti a bordo di Msc Seaview nel Mediterraneo occidentale. “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad ospitare a bordo di Msc Seaview la convention di Frigerio Viaggi Network e in particolare la Prima Fri Dom. Seguiamo e supportiamo con grande interesse questo nuovo progetto, un connubio di differenti realtà che sono in grado di esaltarsi nelle proprie peculiarità che mettono a fattor comune” commenta Fabio Candiani, direttore vendite e network Italia di Msc Crociere.



Gian Paolo Vairo ceo & founder di Trustforce, che collabora con il Gruppo Frigerio Viaggi attraverso un team di consulenti territoriali alla ricerca di nuovi affiliati al progetto Fri Dom, ha aggiunto: “E’ stato veramente interessante vedere interagire in armonia diversi tipi di professionisti. Ritengo vincente proporre un’ampia gamma di servizi diversificati in base alle tipologie di business: leisure, corporate, Mice e incoming. Una tecnologia originale ed innovativa che ha reso la convention densa di argomenti interessanti e di attualità”.



“La Convention è stata l’occasione anche per presentare i nostri strumenti tecnologici di proprietà, che hanno l’obiettivo di semplificare l’operatività degli agenti di viaggi, come FriTravel App – ha aggiunto Simone Frigerio, direttore generale Frigerio Viaggi -. Un’unica dashboard per la prenotazione e l’emissione di titoli di viaggio: oltre mille voli e 1 milione di hotel in tutto il mondo, treni, autonoleggi e servizi ancillari come parcheggi, visti, assicurazioni e servizi in aeroporto. Il sistema consente di accedere a tutte le informazioni principali risparmiando tempo e in più, grazie alla visione semplificata dei vari processi, l’agenzia diventa più performante e redditizia. In particolare, per le agenzie viaggi abbiamo declinato il prodotto FriTravel Fast, un sistema di prenotazione online che consente tanto al consulente quanto all’agente di lavorare ovunque si trovi; mentre per le aziende abbiamo FriTravel Solution, una piattaforma smart e intuitiva per la gestione delle trasferte aziendali. Ciliegina sulla torta il grande progetto d’integrazione verticale ed orizzontale denominato Sito, Sistema integrato per il travel online”.

Partner dell’evento Ergo Assicurazioni.